Kinderen kunnen woensdagmiddag surprise maken in buurthuizen in Warnsveld en Zutphen

Vriendinnen Julia en Anna maakten al dankbaar gebruik van de uitnodiging van welzijnsorganisatie Perspectief Zutphen om in buurthuis ’t Nut in Warnsveld een surprise te maken voor het sinterklaasfeest op school. Zij waren daar samen met zo’n zestig andere kinderen, ouders, opa’s en oma’s. Anna: ,,Ik was hier nog nooit geweest. Het is gezellig en er zijn veel spullen. Thuis een surprise maken is een beetje saai.”

Smalle beurs

De surprisemiddag op woensdag 30 november vindt plaats in buurthuis ’t Nut, Breegraven 1 in Warnsveld en buurthuis De Uitwijk, De Brink 116 in Zutphen, van 14.00 tot 17.00 uur. Kinderen die in de Zuidwijken, Warnsveld of Leesten wonen kunnen zich aanmelden via sinterklaas@perspectiefzutphen.nl. Wie op de dag zelf wil weten of er nog plek is, kan bellen met Marga Kluft, 06-55790410.