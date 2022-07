Kinderopvang Partou doet ouders dringend verzoek: ‘Hou je kind thuis of haal eerder op’

Dat het warm wordt vandaag, zal niemand zijn ontgaan. Jezelf koel houden is al een uitdaging. Wie kinderen heeft op bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, heeft er in sommige gevallen nog een uitdaging bij: red ik het om mijn kind eerder op te halen of om hem/haar de hele dag thuis te houden? Kinderopvang Partou in Kampen en Zutphen doet ouders namelijk dit dringende verzoek.

‘Wij adviseren om je kind indien mogelijk niet naar de opvang te brengen, of voor 13.00 uur op te halen’, staat in de brief die Partou gisteren, maandag 18 juli, stuurde naar de ouders. Maar ze melden er ook bij: ‘Wij begrijpen dat dat misschien niet voor iedereen haalbaar is, daarom zijn wij wel open tot sluitingstijd.’ Het is niet duidelijk of de brief naar alle ouders is verstuurd.

Jonge kinderen kunnen minder goed hun hitte kwijt. ,,Daardoor lopen zij een verhoogd risico’’, legt Partou uit. Dat is de reden dat de kinderopvang de ouders de verzoeken heeft gestuurd. Onduidelijk is nog hoeveel ouders hun kind vandaag daadwerkelijk thuis houden of eerder ophalen.

Uitdroging

Een Partou-medewerker geeft aan dat de kinderopvang zich houdt aan de richtlijnen die het RIVM voor een dag als vandaag afgeeft. ,,We hebben een maatschappelijke functie, dus helemaal dichtgaan kan gewoon niet.’’

In de brief legt Partou uit welke maatregelen ze neemt: ‘We laten de kinderen goed en vaak drinken, houden de slaapkamers zo koel mogelijk en letten extra op bijvoorbeeld uitdrogingsverschijnselen. We hebben verscherpte aandacht voor kinderen die een vermoeide en slaperige indruk maken.’

Als er al buiten wordt gespeeld, gebeurt dat in de schaduw. ‘Daarnaast passen we de activiteiten aan; we doen rustige spelletjes en maken ons vooral niet te druk. We laten de kinderen veel fruit en groenten eten waar vocht in zit, zoals watermeloen en komkommer.’



Dicht

Het verzoek van Partou valt nog wel mee in vergelijking met bijvoorbeeld de kinderdagverblijven van Ska. Die opvangorganisatie, met onder meer een vestiging in Nijkerk, heeft besloten maandag en dinsdag de deuren te sluiten vanaf 13.00 uur. Ska meldt in een brief over te gaan op een tropenrooster.

Volgens Gjalt Jellesma, voorzitter van BOinK (belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang) is het ‘kermis is in de kinderopvang’. ,,Ouders worden voortdurend geconfronteerd met sluitingen en ze worden nu ook weer op het laatste moment gebeld. Er moet sprake zijn van maatwerk, lang niet overal geldt overmacht.’’

Regio

Partou heeft in Gelderland in 21 plaatsen een kinderdagverblijf, in 25 plaatsen een buitenschoolse opvang (bso) en in 14 plaatsen een peuteropvang. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om Apeldoorn, Lieren, Hattem, Lochem, Zutphen, Twello en Nijbroek.

Ook in 21 plaatsen in Overijssel heeft Partou een kinderdagverblijf, in 21 plaatsen een bso en in 10 plaatsen een peuteropvang. Hierbij gaat het om onder meer Deventer, Kampen, Oldenzaal en Zwolle. In Flevoland zijn er vestigingen in Almere en Zeewolde.