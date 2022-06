Kirsten Dorrestijn - dochter van - heeft fascinatie voor kleine ‘en wat grotere’ dieren

Als laatste fortbewa­ker sluit deze wethouder deur in Zutphen: ‘Mensen zagen mij als dat jonge ventje’

Wie vier jaar geleden had gezegd dat Mathijs ten Broeke (32) als enig overgebleven wethouder in Zutphen afscheid zou nemen, was hoogstwaarschijnlijk voor gek verklaard. Toch is het zo. Hij zag zijn collega’s om verschillende redenen wegvallen en was deze week in het stadhuis de laatste fortbewaker. ,,Als er iemand zou vertrekken, dan hadden mensen vier jaar geleden het geld op mij gezet.’’

4 juni