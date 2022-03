Kitty (41) stopte als tandheelkundige om politieagent in Zutphen te worden: ‘Mijn moeder is supertrots’

Moeder Judith Dingemans uit Warnsveld zoekt ouders om samen de wens van de kinderen uit te laten komen

Nu woont de dochter (23) van Judith Dingemans nog thuis in Warnsveld. Heel gezellig, maar stiekem droomt ze, ondanks haar lichtverstandelijke beperking, van een eigen plek. ,,Een klein appartement of tiny house met keuken, badkamer, woon- en slaapkamer in een groene omgeving.”

20 februari