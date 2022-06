Kunst komt deze maand door de brievenbus in Brummen

Wie het leuk vindt om te tekenen, schilderen, of anderszins creatief bezig te zijn, komt deze maand aan zijn of haar trekken in Brummen. Onder het motto ‘Kunst door de brievenbus’ start Stichting Welzijn Brummen een nieuw creatief project.

Elke twee weken krijgen belangstellenden een creatieve opdracht in de brievenbus waarmee hij of zij alleen of samen met een vriend, vriendin, (klein)kind of wie dan ook aan de slag kunt.

De opdrachten zijn bedacht door kunstenaars. Opdrachten kunnen worden voldaan met potlood, pen en andere spullen die men in huis heeft. ‘Stuur een foto van je werk (als je wilt en als dat mogelijk is) en je krijgt altijd een leuke reactie’, zo luidt de oproep. ‘Wil je dit van de zomer graag uitproberen? Geef dan uiterlijk 22 juni je naam, adres, mailadres en telefoonnummer door aan Susanne van Stichting Welzijn Brummen via info@welzijnbrummen.nl of 0575-561988.’

De eerste opdracht wordt 23 juni aan de deelnemers verstuurd. Deelname is kosteloos.

Groepsverband

In groepsverband aan de slag gaan onder leiding van een ervaren vrijwilliger is ook een optie. Dat is deze zomer op de woensdagmorgen in oneven weken mogelijk van 10.00 tot 12.00 uur op Plein 5 aan het Graaf van Limburg Stirumplein 5 in Brummen. Eigen materiaal meenemen is dan wel een vereiste.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Cultuurbedrijf Amphion en Lang Leve Kunst Fonds.