Lagere straffen voor stel uit Warnsveld dat Defensie voor anderhalve ton heeft opgelicht

Monumenta­le panden in Zutphen strijden om ‘mooiste opknap­beurt’ en daar zitten hele bekende tussen

Welk monumentaal pand is dusdanig mooi opgeknapt dat het bouwsel het aangezicht van Zutphen versterkt? Die vraag wil het Wijnhuisfonds komende week beantwoorden met de Paltsprijs. De prijs voor particulieren en bedrijven is weer nieuw leven ingeblazen en tussen de nominaties zitten bekende panden. ,,Er is heel veel gerestaureerd.’’

3 september