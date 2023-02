Lege schappen in buurtsuper De Hoven, maar ‘de winkel van de vergeten boodschappen’ blijft misschien toch open

Zorgen in Tweede Kamer over Zutphens ziekenhuis: ‘Minister Kuipers móet in actie komen’

In de Tweede Kamer groeien de zorgen over het voornemen van Gelre ziekenhuizen om het ziekenhuis in Zutphen uit te kleden. Nadat eerder het CDA bekend maakte minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van Nederland hierover te willen bevragen, wil nu ook de PvdA opheldering. „Als je acute zorg nodig hebt, dan telt juist elke minuut.”