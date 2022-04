Lezing over Joodse Raad in Zutphense boekhandel

Brummen vangt zestig Oekraïense vluchtelin­gen op in ‘natuurhuis’ Hall: ‘Spannend, maar doen het toch’

Het ABK-huis aan de Hallseweg in Hall, een statige villa in een bosrijk gebied, fungeert het komende jaar als opvangplek voor Oekraïense vluchtelingen. Dat hebben de gemeente Brummen en eigenaar Nivon Natuurvrienden afgesproken. ,,Het is een avontuur. We vinden het spannend, maar gaan het wel doen.”

13 april