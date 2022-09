Lezingen over Bijen en Sterren bij Geweldig! in Zutphen

Leve de Hanze: Zutphen trekt half miljoen uit voor themajaar, plannen zijn er alleen nog niet

Zutphen zet komend jaar groot in op de geschiedenis die het heeft als Hanzestad. Regionaal staat het jaar in het thema van Leve de Hanze. Voor de gemeente Zutphen is het aanleiding de portemonnee te trekken. Er is een half miljoen euro beschikbaar voor activiteiten door heel het jaar heen. ,,De Hanzetijd is belangrijk in onze geschiedenis.’’

2 september