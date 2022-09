Lijkwagen betrokken bij ongeval op N348 in Spankeren: meerdere gewonden

Zutphen trekt 6 ton uit voor verduurza­men koophuizen van inwoners met smalle beurs: ‘Getuigt van lef’

Ruim 180 huiseigenaren in Zutphen mogen ruim 600.000 euro verdelen om hun koophuis te verduurzamen. Het gaat om huishoudens met een laag inkomen die een koophuis bezitten die voor 1994 is gebouwd. De gemeente Zutphen wil de huishoudens ermee helpen om de huidige hoge energieprijzen op te kunnen vangen. ,,Voor deze groep inwoners is het verduurzamen van het huis onbetaalbaar.’’

14 september