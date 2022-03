Lochem gaat lobbyen voor terugkeer van buslijn 56

Nachthore­ca Zutphen vreest hangjonge­ren op vernieuwde Schupstoel: ‘Wij worden erop aangekeken’

De nachthoreca in Zutphen ziet niets in de huidige aanpak van de Schupstoel. Het historische, maar verouderde plein in het centrum van Zutphen moet daarmee weer een uithangbordje voor de stad worden. De ondernemers vrezen na de metamorfose echter vooral voor hangjongeren. „Heel mooi hoor, maar de verkeerde plek.”

