Lokale politiek kiest voor jongerenraad: symboliek of echt nuttig? ‘Geen groepje vwo'ers met ouders als raadslid’

‘Vrolijk­heid en melancho­lie’ met de Diksie Krekkers in Brummen

Vrolijkheid en melancholie gaan volgende week zondag hand in hand te Brummen. Uitspanning De Vroolijke Frans is het decor voor een optreden van de band Diksie Krekkers. De band is in 2015 ‘bij toeval’ ontstaan, zo is te lezen in het persbericht van het café.

24 november