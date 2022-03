Ludieke actie zorgt opnieuw voor veel bezoekers, maar óók voor een grimmige sfeer in Eerbeek

UPDATEEen rit van tachtig kilometer voor een goedkopere tankbeurt? Voor Ed en Petra Wilmer uit Bennekom, bij Ede, geen enkel probleem. Ze trokken donderdagochtend naar het TinQ-tankstation in Eerbeek om alvast brandstof in te slaan voor hun reis naar Noorwegen. Een litertje diesel, waar er tachtig van in de camper gingen, kostte ze 86 cent.

Ook in Ommen vierde tankbedrijf TinQ feest door de pomp één uur lang voor de prijzen van twintig jaar geleden open te gooien.

Matrixborden

Het zorgde voor enorme wachtrijen. In Eerbeek ging de pomp om 15.00 uur open met de stuntprijzen, maar al aan het begin van de middag stond het verkeer in het dorp vast. Op matrixborden was rond twee uur al te lezen dat aansluiten geen zin meer heeft: het aantal wachtenden dat zich had aangesloten overtrof het aantal dat waarschijnlijk aan de beurt zou komen.

Toch bleef de sfeer in Eerbeek gemoedelijk, tenminste, totdat de actie begon. Direct bij de start, denkt een slimmerik er als eerste voor te duiken. Maar dat wordt niet getolereerd door de uren wachtende menigte én de politie. De grote mond van de chauffeur komt hem duur te staan: hij krijgt een boete.

Volledig scherm File in Eerbeek donderdagmiddag. © Google maps

Twintig minuten later was het opnieuw raak. Een Volkswagen Transporter probeerde, zo'n dertig auto's verderop, voor te kruipen. ,,Die mag dus niet tanken!” roept een beveiliger naar het TinQ-personeel. Even later klinkt er geschreeuw: er wordt, bij het blauwe busje, zichtbaar gevochten. ,,Bel 112!” klinkt het: het tankpersoneel én de beveiliging rennen op de situatie af.

Het is allemaal van redelijk korte duur, want de bestuurder van de Transporter besloot om er in een noodvaart vandoor te gaan, over het drukke en smalle weggetje. Even later staat hij stil op een kruispunt en wordt de situatie gesust. De beveiliging én een motoragent brengen de rust bij de Eerbeekse pomp weer terug.

Volledig scherm Het was een drukte van jewelste bij het TinQ-tankstation in Eerbeek. Ed en Petra Wilmer uit Bennekom stonden naar eigen zeggen al om half elf in de rij. © Job Oldegbers

Het Bennekomse stel is dan allang vertrokken: ze waren als eerste aan de beurt. ,,Er gaat tachtig liter diesel in”, roept Ed. Ze lijken in hun nopjes. ,,Dit is misschien voor het eerst, dat het bedrag lager is dan het aantal liters”, klinkt het triomfantelijk. Het stel gaat éérst naar Amerika en reist daarna naar Noorwegen.

Situatie in Ommen

Ook in Ommen was het druk. Er stonden zo’n zestig auto’s rond 09.00 uur al in de rij, die groeide tot een kleine honderd wachtenden. Verkeersregelaars zorgden dat regulier verkeer nog over de Coevorderweg kon; het was mogelijk om en om te passeren.

Volledig scherm Tanken bij de TinQ in Ommen. © 112 Hardenberg

In Kampen zorgde de tankactie afgelopen maandag al voor een enorme drukte. De eerste mensen stonden daar in de rij om kwart over acht, terwijl het goedkope uurtje om 11.00 uur begon. Bij een volle tank van 45 liter levert het de wachtenden een kleine zestig euro op. Snel verdiend, zou je zeggen. Maar er zijn dus meer mensen die de wachtrij er voor over hebben. Na de drukte in Kampen werd de actie iets aangepast.

Volledig scherm De Coevorderweg in Ommen loopt vol met mensen die goedkoop willen tanken. © 112 Hardenberg

Inmiddels heeft Tinq laten weten dat de actie voortijdig gestaakt wordt. ,De sfeer was erg grimmig. Daarom is besloten de actie per direct stop te zetten. Blijkbaar is het sentiment op dit moment erg ontvlambaar”, stelt het bedrijf in een verklaring.