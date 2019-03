Makers Sesamstraat krijgen nu ook brul van Tommie: ‘Er worden heel vieze spelletjes gespeeld’

Curator ziet spoor van vernieling rond modewinkel Boga in Zutphen: 'Zaakje stinkt van alle kanten'

19:30 Boga Fashion zit al bijna drie decennia in het centrum van Zutphen als zelfstandige dameskledingzaak. Het bedrijf verhuist nog wel eens, voornamelijk tussen panden in de Beukerstraat. De Zutphense ondernemer Peter Severein heeft na faillissementen van Boga Fashion in 2012 en 2017 schuldeisers met lege handen achtergelaten, om zelf op oude voet in een nieuw pand door te gaan.