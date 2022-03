Man (30) uit Rhenen krijgt 30 maanden na huiszoeking in Zutphen voor verspreiden kinderporno

De 30-jarige man uit Rhenen betuigde twee weken geleden spijt in de rechtbank. Hij zei dat hij zich enorm schaamt, maar dat hij sinds een jaar in behandeling is en dat het goed met hem gaat. De officier van justitie vond het allemaal prima, maar niet genoeg om de kinderpornozaak af te doen zonder gevangenisstraf. Daar gaat de rechtbank dus in mee. De man moet in de gevangenis verdergaan met zijn behandeling.