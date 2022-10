Man wordt in Zutphens park overvallen, maar zijn trouwe viervoeter schiet hem te hulp

Spanjaard­spoort in Zutphen decor voor dagje ‘schatgra­ven’

De Spanjaardspoort in Zutphen is volgende week zaterdag het decor voor een middagje archeologie. Als op 15 oktober de Zutphense archeologen gaan graven bij de Spanjaardspoort in het Vogelpark mag iedereen gratis komen helpen. Het is de plek waar in het jaar 1572 de Spanjaarden onder leiding van Don Frederik Zutphen aanvielen.

10 oktober