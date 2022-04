Mannen uit Zutphen en Eefde slaan op de vlucht na zware mishandeling, maar worden in Zwolle gepakt

Cammock voor altijd een bloem in Almens bos

Hij is al 78 jaar dood, maar niemand was donderdagmiddag zo aanwezig als hij: Raymond Cammock. De piloot kwam in 1944 om doordat hij zijn vliegtuig in een SS-munitietrein boorde. Vorig jaar werden er plots resten gevonden van die gebeurtenis. Nu is zijn crashplaats bekend en heeft hij zijn eigen tunnel bij Almen.

24 maart