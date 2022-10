Manon en Wander vrezen voor 8 meter hoge muur pal voor hun woonkamer: ‘Dit voelt wrang’

‘Gloria’ in Zutphen als toonbeeld voor rijk muziekle­ven

De Buitensociëteit van de Hanzehof in Zutphen is op zondag 13 november het decor voor het muziekprogramma Gloria. Aan dit door Stichting Kasteelconcerten georganiseerde concert doen veel professionals uit Achterhoek, waaronder Zutphen, mee. ,,Daarmee vormen we opnieuw een toonbeeld voor het rijke muziekleven in de Hanzestad.”

27 oktober