Martijn (49) heeft geen familie en vrienden en doet noodkreet: ‘Er móest iets gebeuren’

Driehon­derd huishou­dens in Voorst urenlang zonder water door leiding­breuk

Een waterleidingbreuk heeft maandag voor ongeveer 300 huishoudens in Voorst voor flink wat overlast gezorgd. Urenlang kwam er geen water uit de kraan. In de loop van de avond was het probleem opgelost en kon de kraan weer worden opengedraaid.