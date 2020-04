Mentor Evelien (34) fietst 200 km om al haar leerlingen te verrassen

Uitgeziekt: thuisqua­ran­tai­ne zit erop voor de Brummense wethouder Ingrid Timmer

9:00 Wie wethouder Ingrid Timmer van de gemeente Brummen volgt op Twitter, kon afgelopen zondag lezen dat het virus er flink inhakt. Welk virus dat is, is niet officieel vastgelegd, maar alles wijst op corona. Na het uitzieken en de verplichte thuisquarantaine mogen Timmer en haar gezin sinds afgelopen donderdag weer naar buiten. ,,Het was heel spannend allemaal. De huisarts die in zo’n speciaal pak op bezoek komt.”