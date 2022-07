Met 160 kinderen op de vlucht voor politie, agenten jagen in ‘The Hunt’ op Zutphense jeugd

Rechtszaak in Hanzetijd wordt nagespeeld in Zutphen: ‘Spannend en humoris­tisch’

‘Historisch, spannend en humoristisch.’ Schull & Boete belooft in juli en augustus een verrassende serie theatervoorstellingen te worden over een waargebeurde rechtszaak in de Burgerzaal. Men krijgt op originele wijze een doorkijkje naar de voor Zutphen zo belangrijke Hanzetijd en de opmaat naar de Tachtigjarige Oorlog, die begon in 1572.

