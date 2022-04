Minderjarig duo banjert met bivakmutsen door Zutphen

video Gerard vreest sloop ‘beeldbepa­len­de’ toren van voormalige St Andreas­kerk in Brummen

Betonrot, slecht voegwerk en zelfs stenen die loskomen. De toren naast de voormalige St. Areaskerk in Brummen is er slecht aan toe. De enige oplossing is renovatie. De vraag is alleen of de huidige eigenaar die kosten wel wil betalen. Omwonende en gepensioneerd architect Gerard Maas vreest van niet. ,,Het zou doodzonde zijn. Dit is een mooi staaltje architectuur.”

10 april