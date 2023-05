Mireille (45) uit Warnsveld moet elk dubbeltje omdraaien, maar loopt dankzij speciale beurs straks wel met tassen vol nieuwe kleding de deur uit

Zichtbaar worden door Pride in regenboog­ge­meen­te Zutphen: ‘Het is een viering van verschil­len’

Zijn wie je bent en houden van wie je wilt. Dat lijkt vanzelfsprekend in Nederland, maar dat is niet voor iedereen zo. Twee mannen of vrouwen die hand in hand over straat lopen zonder opmerkingen te krijgen, kan niet overal. Daarom houdt Zutphen op 10 juni de eerste editie van de Pride om de lhbtiq+-gemeenschap in de stad zichtbaar te maken.