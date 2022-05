Moet Zutphen zich zorgen maken nu grote horecazaken verdwijnen?: ‘Personeelstekort is groot probleem’

Natuurmonu­men­ten tegen komst van zonnepar­ken in Hall: ‘Moet beter onderzoek gedaan worden’

Na protest van omwonenden, behoort Natuurmonumenten nu ook tot de groep die tegen de zonneparken in Hall is. De natuurbeheerder is tegen de komst van vijf van de negen initiatieven voor zonneparken in Brummen. Volgens Natuurmonumenten is er onvoldoende onderzoek gedaan naar de mogelijk nadelige effecten van de zonnevelden op flora en fauna. ,,Dit gaat geheid tot niet goed doordachte keuzes leiden.”

28 mei