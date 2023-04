‘Momentopnamen’ aan IJssel van hooguit twee uur

Malafide huizenko­per maakt slachtof­fers in de hele regio: ‘Hij zit hier nu zielig, maar hij gaat vluchten’

Hij deed zich voor als potentiële huurder of zelfs koper van dure woningen. In Olst ging hij zelfs doodleuk wonen, maar betalen deed hij nooit. Justitie houdt Lambert D. voor een oplichter, die met valse documenten en leugens ook in Wijhe, Voorst en Putten mensen zou hebben gedupeerd. Maar voorlopig is hij een vrij man. ,,Ik weet zeker dat hij gaat vluchten.’’