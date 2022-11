Na jarenlang uitstellen onderhoud moet grootste parkeerplaats bij centrum Zutphen flink op de schop

Merijn (17) uit Zutphen keert met positief gevoel terug na klimaatac­tie in Den Haag, maar niet op skateboard

In drie dagen tijd reisde Merijn van Herwaarden uit Zutphen als klimaatactie 175 kilometer op zijn longboard (soort skateboard) van Zutphen naar Den Haag. Vanochtend ging hij daar in gesprek met Tweede Kamerlid Raoul Boucke (D66) over zijn klimaatzorgen. ,,Ik heb wat stuk gemaakt bij mezelf, maar het was het waard.’’

1 november