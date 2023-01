Nel vindt mannen niet nutteloos (dus ze eet ze op)

Angstcul­tuur op stadhuis in Zutphen? Opgedragen onderzoek laat op zich wachten

Durven ambtenaren aan de bel te trekken bij een misstand? En hoe reageert de gemeente als een ambtenaar zo’n melding doet? Een onderzoek naar angst- en zwijgcultuur op het stadhuis in Zutphen moest antwoord geven op dit soort vragen. Antwoorden laten alleen nog op zich wachten. Meer dan een halfjaar later is dat onderzoek er nog niet.

21 januari