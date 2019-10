Nieuw hotel-restaurant in Zutphen strikt voormalig sterrenchef

Kroegen moeten na Bokbierdag Zutphen dicht om dronken bezoekers snel naar huis te sturen

8 oktober Om overlast in de stad tegen te gaan moeten kroegen in Zutphen aankomende zondag na Bokbierdag verplicht de deuren sluiten. Bezoekers die al in een kroeg zijn mogen blijven, nieuwe kroeggangers komen er na 19.30 nergens meer in.