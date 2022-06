Nieuwe boeren uit Empe pakken het totaal anders aan (en maken zich geen zorgen over stikstof)

Bloeiende berm langs N348 in Eefde weggemaaid: ‘Verschrik­ke­lijk, iedereen genoot ervan’

Geen klaprozen en andere bloeiende bloemen meer naast de N348 bij Eefde. Tenminste, voorlopig dan. De berm langs de 80 kilomterweg tussen Eefde en Zutphen is gekortwiekt. En daar is niet iedereen blij mee: de biodiversiteit is in het geding. Waarom maait de provincie dan tóch nu de berm? Over een paar weken groeien er ‘gewoon’ weer bloemen in de berm, stelt de provincie.

10 juni