Nieuwe middelbare school pakt tonnen duurder uit, Zutphen trekt de portemonnee

Robin van Oldeniel rijdt tussen de parade­paard­jes op ’t Peppelen­bos in Harfsen

Een deel van de internationale top van de motorcross strijkt zondag neer in Harfsen, op circuit ’t Peppelenbos, voor de Dutch Masters of Motocross. Midden in dat geweld rijdt Robin van Oldeniel (20) tijdens zijn debuutseizoen bij de senioren een thuiswedstrijd. Voor de Eefdenaar kan het amper mooier.

28 april