Nieuwe school voor speciaal onderwijs in Zutphen groeit flink, gemeente trekt portemonnee

Aan het begin van dit schooljaar had de net geopende school nog 45 leerlingen. In april waren dat er al 70 en na de meivakantie kwamen er daar nog 15 bij. Het grootste deel van die kinderen komt uit Zutphen en omliggende gemeenten en kan niet goed aarden in het reguliere onderwijs. Ze krijgen specialistische of intensieve begeleiding in het speciaal onderwijs. De Springplank is een zogenoemde cluster 4-school, voor kinderen met ernstige gedragsstoornissen of psychiatrische problemen, zoals autisme, ADHD of een angststoornis.