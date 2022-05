Nieuwe Zutphense coalitie moet er in juni staan: ‘Proces niet alleen achter gesloten deuren’

De beoogde nieuwe coalitiepartijen in Zutphen willen in gesprek met de partijen die buiten de boot vallen. Om zo breed mogelijke steun te krijgen, volgt woensdag in het Oude Stadhuis een openbare bijeenkomst waar alle partijen hun mening kunnen geven over drie belangrijke onderwerpen voor Zutphen. De meningen worden meegenomen in het coalitieakkoord, dat in juni op tafel moet liggen.