Omstanders filmen arrestaties zwembad Almen: ‘Agent geslagen? Kon hij niet, hij zat meteen in een nekklem’

Agent uitgescholden

Volgens Verduijn wees de badjuffrouw enkele jongens aan toen de politieagenten arriveerden. Een van de aangewezen jongens zat in de buurt van een goede vriend van Verduijn, een 18-jarige Eefdenaar. ,,Het werd fysiek met die andere jongen en daar zei mijn vriend wat van. Dat liep uit de hand want de agent riep wat terug en mijn vriend schold hem toen uit.’’

Daarop werd de Eefdenaar door de politie gesommeerd om mee te lopen naar de uitgang. Verduijn liep naar eigen zeggen ook mee en verloor zijn vriend geen moment uit het oog. ,,Er was vervolgens bij de uitgang een woordenwisseling tussen die twee en hij werd aangehouden.’’ Ook een 19-jarige man uit Zutphen werd opgepakt, hij had geen identiteitsbewijs bij zich en wilde zijn personalia niet delen.

Paars hoofd

Verduijn: ,,Ik was er gisteren de hele tijd bij en hij heeft op geen enkel moment een agent geslagen. Hij werd meteen in een nekklem gelegd. Hij heeft nooit een kans gehad om een klap uit te delen.’’

,,Daarna werd zijn hoofd helemaal rood, paars bijna. En toen heeft hij wel wat geworsteld. Maar dat was omdat hij geen lucht meer kreeg. Misschien dat ze dat een ‘klap geven’ noemen. Maar hij heeft niet expres een klap uitgedeeld aan een agent. Dat zou hij nooit doen. Hij is bezig met een vooropleiding om bij de mariniers te gaan, dat is heel belangrijk voor hem.’’

‘Wij zijn geen tokkies’

De moeder van de Eefdenaar, Angelique Derksen, baalt enorm van de situatie. ,,Op social media wordt hij nu neergezet als één of andere tokkie. Dat vind ik nou asociaal. Wij zijn nog nooit in aanraking geweest met de politie.’’

Hij zit in een opleiding om bij defensie te kunnen werken en let goed op om niet in dit soort situaties terecht te komen

Derksen is bezorgd over de toekomst van haar zoon. ,,Hij zit in een opleiding om bij defensie te kunnen werken. En hij let goed op om niet in dit soort situaties terecht te komen. En nu wordt hij beschuldigd een agent te hebben geslagen. Volgens zijn vrienden is dat niet gebeurd. Ik snap niet dat alles wat de politie zegt klakkeloos wordt aangenomen.’’