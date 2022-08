Oorlogsjournalist Bud Wichers over half jaar Oekraïne: ‘Engste oorlog die ik heb meegemaakt’

Met video Schepen gevangen in Zutphense Museumha­ven door laagwater: ‘Vakantie door droogte in water gevallen’

Schepen die op zandbanken liggen en niet weg kunnen varen: het is de realiteit in de Museumhaven in Zutphen. Het waterpeil staat historisch laag, op sommige plekken in de haven is zelfs de bodem al te zien. ,,Een paar maanden geleden kwam het water nog bijna tot boven de dijk uit.”

3 augustus