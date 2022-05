Oorverdovend gekrijs, maar je mag niets doen: ‘Deze vogel wegjagen? Dan verspreid je het probleem’

Het is geen toeval dat we hier staan, zegt Joost van Bruggen. Hij is ornitholoog, werkt bij Sovon Vogelonderzoek en is gespecialiseerd in kolonievogels zoals roeken. Hier, langs de snelweg A12, worden de roeken met rust gelaten, vertelt hij. ,,Dus nemen ze het lawaai van de snelweg voor lief. Dit is wat steeds meer roeken doen, waarschijnlijk omdat ze verdreven worden.”