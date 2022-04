Op weg naar het station in Brummen sloeg hij zijn vriendin: ‘Ze was gewoon doorgeflipt’

Op de kop in de berm: auto vliegt uit de bocht bij Zutphen en tackelt lantaarn­paal

Een geknakte lantaarnpaal en een auto op de kop in de berm. Op de Marsweg in Zutphen raakte maandagmiddag een auto van de weg geraakt, die vervolgens via een stoeprand met een buiteling op de kop naast de weg eindigde.

