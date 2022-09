Overval op tankstation in Zutphen was een schreeuw om hulp, zegt advocaat 50-jarige overvaller

Fransman (19) gewond naar ziekenhuis na steekinci­dent in Zutphen

Bij een steekincident op de Schupstoel in Zutphen is een 19-jarige man gewond geraakt. Het slachtoffer is een Fransman. Hij is met onbekende verwondingen, die niet levensbedreigend zijn, naar het ziekenhuis gebracht.

4 september