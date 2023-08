Jeugdhonk keert terug naar Eerbeek: ‘Zó belangrijk, dit had nooit weg mogen gaan uit het dorp’

Een plek waar jongeren kunnen hangen, hun problemen kwijt kunnen en ideeën kunnen ontplooien. Tot vijf jaar geleden was het er in Eerbeek, maar door bezuinigingen verdween het jongerencentrum. Nu keert het terug, tot vreugde van jongerenwerker Sjoerd Botschuyver. ,,Sommige jongeren raakten uit beeld of kwamen via de politie terug bij ons.”