Politie pakt drietal op voor drugshandel, Zutphens duo en man uit Steenderen zitten vast

Mirjam is eerste vrouwelijke fluisterbootschipper van Zutphen: 'Bijzonder? Ik stond daar nooit zo bij stil'

Beatrix de Rijk haalde in 1911 als eerste Nederlandse vrouw het vliegbrevet. Suze Groeneweg was in 1918 de eerste vrouwelijke politicus in de Tweede Kamer. Zutphen heeft nu ook een dame die een glazen plafond aan gruzelementen kreeg. Mirjam van Ast (49) is sinds 1 april – de start van het vaarseizoen – de eerste vrouwelijke schipper die toeristen in een fluisterboot al het moois van de Hanzestad laat zien.

9 april