Presentatieconcert Bach Workout masterclass met bariton Stephan MacLeod, sopraan Johannette Zomer en studenten

Voorst heeft meeste onbewoonde woningen van Gelderland: Hoe kan dat in tijden van woningnood?

Één op de zestien woningen was op 1 januari 2022 onbewoond in de gemeente Voorst. Voorst is daarmee de koploper van alle Gelderse gemeenten. Het zijn in tijden van woningnood verbazende cijfers. De lokale woningcorporatie, makelaars en de gemeente tasten echter in het duister over de oorsprong van de cijfers. ,,Dit kan niet kloppen. Het is mij een raadsel hoe ze hieraan komen.”

26 januari