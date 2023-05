Prijzengeld Doorkomst Roparun 2022 uitgereikt aan organisaties palliatieve zorg in Zutphen en Warnsveld

Tijdens coronaja­ren minder auto's gestolen in Zutphen

In Zutphen werden in de periode van 2020 tot en met 2022 ieder jaar gemiddeld 9 auto's gestolen. Dat is lager dan in het jaar voor de pandemie. In 2019 werden er in totaal nog 11 auto's gestolen. Dit blijkt uit cijfers van de politie.