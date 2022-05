ProRail had ‘risicovolle’ overgang in Vorden willen sluiten, maar kwam er (nog) niet uit met eigenaar Melchers

Dat zegt ProRail-woordvoerder Aldert Baas. ProRail heeft in 2018 de ambitie uitgesproken om zo snel mogelijk van spoorwegovergangen af te komen, te beginnen met de onbewaakte overgangen. Die leveren te veel incidenten en ongelukken op, stelt ProRail. Baas: ,,Ik weet niet precies wanneer we het gesprek aangingen met de landgoedeigenaar in Vorden, maar dat was in elk geval ruim voor het zware ongeluk van maandag.’’