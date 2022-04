Rapper Pjotr gaat met eigen studio vanuit Theater Hanzehof in Zutphen werken: ‘Kwam er als kind al’

Een leeg kantoor met een bureau en een bureaustoel. Veel meer is het nog niet. In een hoekje staat een microfoon die wellicht doet denken aan een studio, maar daar blijft het wel bij. Pjotr Golsteyn – beter bekend als rapper Pjotr – heeft nog wat werk te verzetten voor hij de ruimte op de tweede verdieping in Theater Hanzehof ook daadwerkelijk een studio kan noemen. Maar hij is er blij mee.