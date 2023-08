Nieuwe maatrege­len op gevaarlij­ke weg in Twello: ‘Fijn, maar we zijn er nog lang niet’

Het weghalen van parkeerplaatsen, het plaatsen van een stopstreep en het aanbrengen van een zebrapad. Het is een greep uit het uitgebreide maatregelenpakket voor de Molenstraat in Twello. Deze weg staat bekend als gevaarlijk: in mei vonden er vier ongelukken plaats in vijf weken tijd. Omwonenden en raadsleden eisten actie van de gemeente.