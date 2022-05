Rotaryclubs rijden met Aspergerally 10.000 euro bij elkaar voor twee goede doelen in Zutphen

Na jaren van bezuinigen houdt Zutphen ineens meer dan 10 miljoen euro over

De magere financiële jaren voor de gemeente Zutphen zijn voorbij. En niet zo’n klein beetje ook. Zutphen houdt over het afgelopen jaar meer dan 10,5 miljoen euro over. Fors meer dan dat het na de jaarwisseling verwachtte, toen de wethouder financiën al in een jubelstemming was.

26 mei