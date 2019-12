Scheepvaartverkeer stilgelegd nadat vrachtwagen te water raakt in Zutphen, geen drenkeling bij zoektocht gevonden

De hulpdiensten kregen tegen 21.30 uur een melding over een mogelijke persoon te water. Omstanders hadden een voertuig in de IJssel gezien, die stroomafwaarts ging. Het was op dat moment onbekend of er een persoon in het voertuig zat. Een klein vrachtwagentje liep in het water al snel vast bij krib. Al vrij snel werd daarna duidelijk dat het vrachtwagentje leeg was. Het scheepvaartverkeer werd stilgelegd, zodat de vrachtwagen door de golfslag niet los kan raken.