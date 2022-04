Schilderijen van Zutphense kunstenares Ina van der Werff-Braaksma te zien in Walburgiskerk

Het werk van Ina van der Werff-Braaksma is vanaf 28 april te zien in de Walburgiskerk. De Zutphense kerk was een terugkerend thema in de schilderijen van de kunstenares, die vorig jaar overleed.

Beeldend kunstenares en docente tekenen Ina van der Werff-Braaksma woonde jarenlang in Zutphen, pal naast de Walburgiskerk. In de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw schilderde zij veel in en rond de Hanzestad. Het werk van Van der Werff-Braaksma is slechts in kleine kring bekend. Mede doordat de commerciële kant van het kunstenaarschap haar niet lag. Heel af en toe nam Van der Weff-Braaksma een opdracht aan of deed zij mee aan een tentoonstelling.

Tijdens de uitvaartplechtigheid in 2021 werd, voor het eerst sinds vele jaren, weer een selectie van haar werk getoond. Toen bleek opnieuw hoe omvangrijk en veelzijdig het oeuvre is dat zij heeft nagelaten. Op initiatief van vrienden en buren is er van 28 april tot en met 29 mei een bloemlezing van het werk van de kunstenares te zien in de Credokapel van de Walburgiskerk.

De tentoonstelling is een maand lang van dinsdag tot en met zaterdag, tussen 11.00 en 17.00 uur, te bekijken in de Zutphense kerk. Een entreekaartje voor de Walburgiskerk kost 5 euro per persoon. Naast het bekijken van het werk van Van der Werff-Braaksma is er ook een mogelijkheid tot aankoop. De opbrengst hiervan komt ten goede aan een nieuwe vlaggenmast voor de Walburgiskerk.