Schrijver Jan Brokken vertelt in Zutphen over ‘De kampschilders’

Bekende chef-koks uit Zutphen koken op hoogte in Hanzejaar 2023: ‘Culinair genieten met fantas­tisch uitzicht’

Ze kijken er reikhalzend naar uit, chef-koks Niels van Dooijeweert en Peter Gast uit Zutphen. Samen brengen ze het spektakel Dinner in the Sky in Hanzejaar op 22 juni 2023 tot een hoogtepunt.

27 september