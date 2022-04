Skyline van Zutphen verandert met drie woontorens als sluitstuk van nieuwbouwwijk: ‘Paradepaardjes’

Vorden krijgt weer het roemruchte Songfesti­val: ‘Het moet vooral een muzikale reünie worden’

Het roemruchte Vordense Songfestival keert terug, op zaterdag 23 juli. Dat was zeven jaar lang - tot 2009 - een publiekstrekker van jewelste. Het songfestival was een initiatief van de Vordense dialectgroep Kas Bendjen, die de deelnemers muzikaal begeleidde. De band stopte in 2010, vanwege ‘andere prioriteiten’.

