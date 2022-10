Spanjaardspoort in Zutphen decor voor dagje ‘schatgraven’

Rockband The Black Crowes staat centraal bij ‘Covertijd in de Vroolijk­heid’ in Brummen

In café De Vroolijke Frans te Brummen staat deze weken en maanden in het teken van ‘Covertijd in de Vroolijkheid’. Donderdag 6 oktober is het de beurt aan de Amerikaanse rockband The Black Crowes.

29 september